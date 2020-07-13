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Україна отримала від Індії 50 тисяч капсул препарату для боротьби з COVID-19

Україна отримала від Індії 50 тисяч капсул препарату для боротьби з COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 липня. УНН. Україна, у якості гуманітарної допомоги, отримала від Республіки Індія партію антивірусних препаратів "OMVIR", які використовуються у лікуванні пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19. Цих медикаментів вистачить на лікування близько 5 тис. пацієнтів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Україна дуже вдячна за гуманітарну допомогу у 50 тис. капсул препарату "OMVIR". Цей засіб внесений у вітчизняний протокол лікування і наші лікарні, визнані опорними у боротьбі з COVID-19 дуже зацікавлені у тому, щоб його отримати. Цієї партії вистачить для того, щоб пролікувати близько 5 тис. пацієнтів", - сказано у повідомленні.

Посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі зауважив, що у разі потреби можуть бути додаткові поставки цього засобу.

"Питання охорони здоров'я - питання національної безпеки. Коли ми отримали запит від України, то вирішили допомогти. Якщо він (препарат - ред.) стане вам у пригоді, то ми готові допомагати ще", - наголосив Партха Сатпатхі

Зазначається, що препарат "OMVIR" містить у собі 75 мг діючої речовини Oseltamivier Phosphate і включений в український протокол лікування від коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я забезпечило надходження лікарських засобів та медичних виробів на +25% у порівнянні з березнем 2020 року. Плануються поставки імуносупресивних, антиретровірусних та протитуберкульозних препаратів до кінця року.

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