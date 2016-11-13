"Укравтодор" призвал водителей присылать фото с состоянием проезда на дорогах

"Уважаемые водители, в связи с существенным ухудшением погодных условий в большинстве областей Украины, просим присылать вас фото состояния проезда на дорогах общего пользования с четкими координатами на наш электронный адрес [email protected]", - говорится в сообщении.

В "Укравтодоре" объяснили, что таким образом хотят создать постоянно обновляемый альбом с фото-отчетами для того, чтобы другие водители могли зайти и проверить состояние проезда перед тем, как отправляться в путь.

Как сообщал УНН, 13 ноября из-за непогоды в Хмельницкой, Львовской и Тернопольской областях запретили движение грузовиков на автомобильных дорогах государственного значения.