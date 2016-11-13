"Укравтодор" закликав водіїв надсилати фото зі станом проїзду на дорогах
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Через негоду "Укравтодор" закликав водіїв надсилати фото зі станом проїзду на дорогах загального користування, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
“Шановні водії, у зв’язку з суттевим погіршенням погодних умов у більшості областей України, просимо надсилати вас фото стану проїзду на дорогах загального користування з чіткими координатами на нашу електронну адресу [email protected]”, — йдеться у повідомленні.
В “Укравтодорі” пояснили, що у такий спосіб хочуть створити постійно оновлюваний альбом із фото-звітів для того, щоб інші водії могли зайти та перевірити стан проїзду перед тим, як вирушати в дорогу.
Як повідомляв УНН, 13 листопада через негоду у Хмельницькій, Львівській і Тернопільській областях заборонили рух вантажівок на автомобільних дорогах державного значення.