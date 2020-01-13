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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 6748 просмотра

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5 марта, 17:33 • 114676 просмотра

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Укравтодор: проезд по основным дорогам обеспечен

Укравтодор: проезд по основным дорогам обеспечен

Киев  •  УНН

 • 14526 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. На утро понедельника, 13 января, автомобильные дороги государственного значения в большинстве областей Украины сухие, в двух областях местами гололедица. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 13 января на всей территории страны без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Донецкой и Днепропетровской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.

Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухое, на Ужоцком и Вышковском местами заснеженное.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили дорожники.

Напомним, сегодня, 13 января в Украине от 10° мороза до 6° тепла.

Украинские Национальные Новости

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