Укравтодор: проезд по основным дорогам обеспечен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. На утро понедельника, 13 января, автомобильные дороги государственного значения в большинстве областей Украины сухие, в двух областях местами гололедица. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.
"По состоянию на 6:00 13 января на всей территории страны без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей сухое, в Донецкой и Днепропетровской областях местами гололедица", - сообщили дорожники.
Также указано, что на перевалочных участках дорог без осадков. Состояние покрытия сухое, на Ужоцком и Вышковском местами заснеженное.
"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили дорожники.
Напомним, сегодня, 13 января в Украине от 10° мороза до 6° тепла.