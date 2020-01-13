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Укравтодор: проїзд основними дорогами забезпечено

Укравтодор: проїзд основними дорогами забезпечено

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 січня. УНН. На ранок понеділка, 13 січня, автомобільні дороги державного значення у більшості областей України сухі, у двох областях місцями ожеледиця. Проїзд основними дорогами забезпечено. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Укравтодору.

"Станом на 6:00 13 січня на всій території країни без опадів. Покриття на дорогах державного значення у більшості областей сухе, в Донецькій та Дніпропетровській областях місцями ожеледиця", - повідомили дорожники.

Також вказано, що на перевальних ділянках доріг без опадів. Стан покриття сухе, на Ужоцькому та Вишківському місцями засніжене.

"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, шляхопроводів, заокруглених ділянок тощо. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено, заторів в русі не зафіксовано", - додали дорожники.

Нагадаємо, сьогодні, 13 січня в Україні від 10° морозу до 6° тепла.

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