Укравтодор: ограничение движения остаются на некоторых участках трех областей

КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на сейчас ограничения в движении остаются на отдельных участках дороги Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления эксплуатации дорог Украины Александр Сухоносов, передает УНН.