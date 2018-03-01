Укравтодор: ограничение движения остаются на некоторых участках трех областей
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. По состоянию на сейчас ограничения в движении остаются на отдельных участках дороги Одесской, Николаевской и Херсонской областей. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления эксплуатации дорог Украины Александр Сухоносов, передает УНН.
"Ограничение по ряду дорог сохраняется в Одесской области, Николаевской области и Херсонской области", - сообщил Сухоносов.
Напомним, службы автомобильных дорог в областях работают в круглосуточном режиме.
Напомним, утром из-за непогоды въезд крупногабаритного транспорта ограничено в города Киев, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Кременчуг, Николаев, Одесса, Херсон.