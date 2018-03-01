Укравтодор: обмеження руху залишаються на деяких ділянках трьох областей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Станом на зараз обмеження у русі залишаються на окремих ділянках дороги Одеської, Миколаївської та Херсонської областей. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника управління експлуатації доріг України Олександр Сухоносов, передає УНН.
"Обмеження по ряду доріг зберігається в Одеській області, Миколаївській області та Херсонській області", - повідомив Сухоносов.
Нагадаємо, служби автомобільних доріг в областях працюють у цілодобовому режимі.
Нагадаємо, зранку через негоду в'їзд великогабаритного транспорту обмежено до міст Київ, Дніпро, Запоріжжя, Кропивницький, Кременчук, Миколаїв, Одеса, Херсон.