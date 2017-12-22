Укравтодор: ограничение на движение транспорта осталось в одной области
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Движение транспорта на одном участке дороги в Закарпатской области по состоянию на утро пятницы остается временно перекрытым. Об этом сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины в Facebook, передает УНН.
"В результате перелива воды в реках остается временно перекрытым движение в Закарпатской области на 1 участке дороги: дорога местного значения С-070404 /М-06/ - Тишев на км 2+300, разрушен мост через реку Латорица, движение транспорта закрыто (с 16.12. 2017 года)", - говорится в сообщении.
При этом дорожное покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей мокрое.
"Дороги местного значения почти на всей территории страны - заснеженные, кроме Кировоградской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Днепропетровской, Луганской и южных областях", - говорится в сообщении.
Для оперативного обеспечения проезда в Украине дорожными организациями задействовано более 900 единиц техники и более 1600 работников.
Напомним, 22 декабря в Киеве ожидается облачная погода, временами ожидается снег, на дорогах - гололедица.