Укравтодор: обмеження на рух транспорту залишилося в одній області
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Рух транспорту на одній ділянці дороги в Закарпатській області станом на ранок п'ятниці залишається тимчасово перекритим. Про повідомляє Державне агентство автомобільних доріг України у Facebook, передає УНН.
"Внаслідок переливу вод у річках залишається тимчасово перекритим рух в Закарпатській області на 1 ділянці дороги: дорога місцевого значення С-070404 /М-06/ - Тишів на км 2+300, зруйновано міст через річку Латориця, рух транспорту закритий (з 16.12.2017 року)", - йдеться у повідомленні.
При цьому дорожне покриття на дорогах державного значення у більшості областей мокре.
"Дороги місцевого значення майже на всій території країни – засніжені, окрім Кіровоградської, Івано-Франківської, Чернівецької, Дніпропетровської, Луганської та південних областях", - сказано в повідомленні.
Для оперативного забезпечення проїзду в Україні дорожніми організаціями задіяно понад 900 одиниць техніки та понад 1600 працівників.
Нагадаємо, 22 грудня в Києві очікується хмарна погода, часом очікується сніг, на дорогах – ожеледиця.