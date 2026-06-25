Украину ожидает сильная жара в эти выходные, температура поднимется до +35 градусов

После относительно умеренного начала лета в Украину придет настоящая жара. Уже с выходных температура воздуха будет превышать +30 градусов, а в западных областях столбики термометров могут достичь +35. Об этом сообщила синоптик, начальница отдела коммуникации с медиа Укргидрометцентра Наталья Птуха во время брифинга, передает УНН.

Детали

Какой-то спокойной перспективы у нас нет. У нас наоборот будет повышаться значение температуры. Что на нее сейчас влияет: по территории Европы сейчас продолжается антициклон… это такое барическое образование, то есть атмосферное давление высокое, спокойное, преимущественно маловетреная погода и соответственно объединилась такая ситуация вместе с раскаленной воздушной массой. Больше всего сейчас в эти дни страдают юго-западные регионы Европы. Там температурные показатели достигают рекордных значений - сказала Птуха.

По ее словам, в дальнейшем этот циклон будет смещаться к центральной Европе.

Именно к территории Украины это тепло уже более интенсивное, потому что сейчас можно сказать такое умеренное жаркое лето… А вот с температурами по 30 градусов и выше, то уже ожидаем с выходных. Первыми это встретят западные области. Там уже с завтрашнего дня температура может повышаться до 35 - добавила Птуха.

Она отметила, что уже в выходные сильная жара усилится на западные области, а затем уже с понедельника - на правобережье.

Напомним

В Европе в четверг ожидается, что по меньшей мере 101 миллион человек столкнутся с температурой выше 35°C на фоне продолжающейся волны жары.