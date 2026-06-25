Украинцы в "Дії" выбрали почтовую марку ко Дню Независимости - победила "Лелека.Воля"
Киев • УНН
В приложении "Дія" 328 788 украинцев выбрали почтовую марку ко Дню Независимости. Победила работа "Лелека.Воля", посвященная порабощенным и пропавшим без вести.
Более 328 тысяч украинцев приняли участие в опросе в приложении "Дія" и выбрали почтовую марку ко Дню Независимости Украины. Наибольшую поддержку получила работа "Лелека.Воля", посвященная пленным, пропавшим без вести и их семьям. Об этом сообщили в "Дії", передает УНН.
Детали
В приложении отметили, что в голосовании приняли участие 328 788 украинцев. Победителем стала работа "Лелека.Воля", набравшая 103 279 голосов.
В этом году марка посвящена пленным, пропавшим без вести и их семьям. Тем, кто каждый день ждет самой важной встречи - возвращения домой
По результатам голосования второе место заняла работа "Вісниця добра", получившая 61 112 голосов. В тройку лидеров также вошла марка "Найжаданіші обійми" с 45 473 голосами.
Полные результаты голосования выглядят так:
- «Лелека.Воля» - 103 279 голосов;
- «Вісниця добра» - 61 112;
- «Найжаданіші обійми» - 45 473;
- «Серце родини» - 36 874;
- «Вишита надія» - 36 218;
- «Відлік до зустрічі» - 29 342;
- «Ісус» - 16 490.
В "Дії" поблагодарили всех участников опроса.
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Опрос проводился при поддержке Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными и АО "Укрпочта".
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