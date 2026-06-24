В Украине могут вернуть выходные на государственные праздники во время военного положения - законопроект
Киев • УНН
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект №14403 о восстановлении выходных на государственные праздники. В правительство также подали петицию с требованием вернуть праздничные дни для психологического восстановления граждан.
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14403, который предусматривает возвращение выходных дней на государственные праздники. Документ предлагает восстановить нормы относительно особенностей учета рабочего времени и времени отдыха, которые были приостановлены после введения военного положения, пишет УНН.
Детали
До начала полномасштабной войны украинцы имели дополнительные выходные в государственные праздники, в частности на Рождество, Пасху, Троицу, День Конституции и День Независимости. Однако после введения военного положения эти нормы временно отменили для обеспечения бесперебойной работы экономики и государственных учреждений.
Законопроект предлагает вернуть прежний порядок организации труда в праздничные и нерабочие дни, восстановив практику предоставления дополнительных выходных.
В правительство также подали петицию
Параллельно с законодательной инициативой в Кабинет Министров подали петицию с требованием восстановить официальные выходные на государственные праздники. Авторы обращения подчеркивают необходимость психологического восстановления граждан в условиях продолжительной войны.
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В петиции отмечается, что украинцы уже более четырех лет живут под постоянным психологическим давлением из-за боевых действий, регулярных воздушных тревог и ночных атак. Несмотря на это, граждане продолжают работать, поддерживать экономику и помогать Вооруженным силам Украины.
Инициаторы считают, что возвращение праздничных выходных поможет снизить уровень стресса, улучшить психоэмоциональное состояние населения и будет способствовать сохранению общественной устойчивости в условиях войны. Сейчас законопроект находится на рассмотрении парламента.
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