В Украине могут вернуть выходные на государственные праздники во время военного положения - законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №14403, который предусматривает возвращение выходных дней на государственные праздники. Документ предлагает восстановить нормы относительно особенностей учета рабочего времени и времени отдыха, которые были приостановлены после введения военного положения, пишет УНН.

Детали

До начала полномасштабной войны украинцы имели дополнительные выходные в государственные праздники, в частности на Рождество, Пасху, Троицу, День Конституции и День Независимости. Однако после введения военного положения эти нормы временно отменили для обеспечения бесперебойной работы экономики и государственных учреждений.

Законопроект предлагает вернуть прежний порядок организации труда в праздничные и нерабочие дни, восстановив практику предоставления дополнительных выходных.

В правительство также подали петицию

Параллельно с законодательной инициативой в Кабинет Министров подали петицию с требованием восстановить официальные выходные на государственные праздники. Авторы обращения подчеркивают необходимость психологического восстановления граждан в условиях продолжительной войны.

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В петиции отмечается, что украинцы уже более четырех лет живут под постоянным психологическим давлением из-за боевых действий, регулярных воздушных тревог и ночных атак. Несмотря на это, граждане продолжают работать, поддерживать экономику и помогать Вооруженным силам Украины.

Инициаторы считают, что возвращение праздничных выходных поможет снизить уровень стресса, улучшить психоэмоциональное состояние населения и будет способствовать сохранению общественной устойчивости в условиях войны. Сейчас законопроект находится на рассмотрении парламента.

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