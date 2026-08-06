Украинцы стали чаще выбирать бензиновые, дизельные и гибридные автомобили вместо электромобилей

В июле украинцы всё чаще выбирали новые автомобили с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями, тогда как популярность электромобилей резко снизилась. Доля автомобилей с традиционными двигателями превысила 61% рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром», пишет УНН.

Отмечается, что в прошлом году этот показатель составлял около 54%.

Самыми популярными в Украине по-прежнему остаются модели с бензиновыми двигателями: на них пришлось 38,7% июльских продаж новых автомобилей, тогда как в июле 2025 г. — 35,1%