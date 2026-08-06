Украинцы стали чаще выбирать бензиновые, дизельные и гибридные автомобили вместо электромобилей
Киев • УНН
В июле доля электромобилей сократилась с 24,7% до 7,3%, тогда как доли бензиновых, дизельных и гибридных автомобилей выросли. Лидером среди электромобилей стала BYD Sea Lion 06.
В июле украинцы всё чаще выбирали новые автомобили с бензиновыми, дизельными и гибридными двигателями, тогда как популярность электромобилей резко снизилась. Доля автомобилей с традиционными двигателями превысила 61% рынка новых легковых автомобилей. Об этом сообщает «Укравтопром», пишет УНН.
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Отмечается, что в прошлом году этот показатель составлял около 54%.
Самыми популярными в Украине по-прежнему остаются модели с бензиновыми двигателями: на них пришлось 38,7% июльских продаж новых автомобилей, тогда как в июле 2025 г. — 35,1%
Существенно вырос сегмент гибридов — с 21,2% до 31,2%.
Доля дизельных автомобилей за год увеличилась с 18,7% до 22,6%.
В то же время сегмент электромобилей сократился с 24,7% до 7,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых автомобилей.
Лидирующие позиции в сегментах заняли:
- Бензиновые автомобили — HYUNDAI Tucson;
- Гибридные — TOYOTA RAV-4;
- Дизельные — VOLKSWAGEN Touareg;
- Электромобили — BYD Sea Lion 06;
- Автомобили с ГБО — HYUNDAI Tucson.
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