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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства - Минэкономики

Украинцы смогут потратить "тысячу Зеленского" на лекарства - Минэкономики

Киев  •  УНН

16:33 • 5041 просмотра

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Минэкономики расширяет программу "еПоддержка" на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства. К программе уже присоединились более 50 фармпроизводителей и 250 продавцов.

Украинцы смогут потратить средства, начисленные по программе зимней "еПоддержки", на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства. Об этом сообщает Министерство экономики Украины, пишет УНН.

Детали

В частности, одна тысяча гривен поступит украинцам на карточку "Национального кэшбэка". Еще есть другой механизм, когда кэшбек начисляется за покупку украинских товаров. И первые выплаты по такой схеме уже начались, люди эти средства тратят.

Сейчас деньги по программе "Национальный кэшбек" можно потратить на коммунальные услуги, приобретение билетов на транспорт или донаты. Однако перечень будет расширен.

Мы хотим дополнить перечень, на которые может быть направлена 1000 гривен еПоддержки, на приобретение лекарств и медицинских изделий украинского производства,

- отметила Юлия Свириденко.

Она добавила, что сейчас к программе "Национальный кэшбек" уже присоединились более 50 фармацевтических производителей и около 250 продавцов лекарств и медицинских изделий. Таким образом, расширение расходов программы на соответствующие препараты позволит поддержать не только граждан, но и украинских фармпроизводителей.

По словам Свириденко, программа "еПоддержка" будет распространяться на всех украинцев - как взрослых, так и детей. Особенно внимание будет на том, чтобы средства "еПоддержки" смогли получить пенсионеры, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, проживающие в зонах высокого военного риска.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров ввести с 1 декабря новую программу поддержки для украинцев, по которой они смогут получить по тысяче гривен на одного члена семьи.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоЭкономика
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