Украинцы подали более 800 оборонных разработок через Brave1 - Федоров
Киев • УНН
Вице-премьер Михаил Федоров объявил, что через Brave1 было подано 820 оборонных разработок, 446 из которых прошли военную экспертизу. С июля более 80 проектов получили финансирование в размере 1,5 миллиона долларов.
Украинцы подали 820 оборонных разработок через Brave1, из которых 446 прошли военную экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Развиваем defense tech - украинцы подали 820+ оборонных разработок через Brave1. Есть морские дроны, роботы, системы РЭБ, автономные турели и много других разработок. Часть из них вы уже видели в СМИ, а о некоторых узнаете после нашей победы
Детали
Глава Минцифры добавил, что Brave1 объединяет сотни разработчиков, новаторов и инженеров, которые развивают defense tech, привлекают инвестиции и генерируют доход для экономики. Он отметил, что всего с июля профинансировали более 80 разработок на 1,5 млн долларов.
Из 820 разработок 446 прошли военную экспертизу и 390 - получили статус BRV1 и могут подаваться на грантовую программу.
Напомним
Украинские Силы обороны усиливают с помощью революционных инноваций, в частности последними технологиями из Brave1. По словам Михаила Федорова оборонный кластер объединил топовых разработчиков, новаторов и стартаперов, которые генерируют уникальные решения для наших военных.
Украинцы подали более 800 оборонных разработок через Brave1 - Федоров
Вице-премьер Михаил Федоров объявил, что через Brave1 было подано 820 оборонных разработок, 446 из которых прошли военную экспертизу. С июля более 80 проектов получили финансирование в размере 1,5 миллиона долларов.
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