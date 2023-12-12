Украинцы подали более 800 оборонных разработок через Brave1 - Федоров

Украинцы подали 820 оборонных разработок через Brave1, из которых 446 прошли военную экспертизу. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

Развиваем defense tech - украинцы подали 820+ оборонных разработок через Brave1. Есть морские дроны, роботы, системы РЭБ, автономные турели и много других разработок. Часть из них вы уже видели в СМИ, а о некоторых узнаете после нашей победы - написал Михаил Федоров.

Детали

Глава Минцифры добавил, что Brave1 объединяет сотни разработчиков, новаторов и инженеров, которые развивают defense tech, привлекают инвестиции и генерируют доход для экономики. Он отметил, что всего с июля профинансировали более 80 разработок на 1,5 млн долларов.

Из 820 разработок 446 прошли военную экспертизу и 390 - получили статус BRV1 и могут подаваться на грантовую программу.

Напомним

Украинские Силы обороны усиливают с помощью революционных инноваций, в частности последними технологиями из Brave1. По словам Михаила Федорова оборонный кластер объединил топовых разработчиков, новаторов и стартаперов, которые генерируют уникальные решения для наших военных.