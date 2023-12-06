Украинцам за рубежом расширяют возможности по оформлению первого после 18-летия паспорта
Киев • УНН
Отныне украинцы за рубежом могут подавать документы на получение первого паспорта по достижении 18-летнего возраста в отделениях ГП "Документ" по новой процедуре, позволяющей идентифицировать личность с помощью видеоконференцсвязи
Украинцы за рубежом, которые впервые оформляют паспорт по достижении 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Детали
"Правительство усовершенствовало реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и заграничного паспортов украинцам, которые находятся за пределами страны", - говорится в сообщении.
Сообщается, что изменениями предусмотрено ввести процедуру приема ГП "Документ" за рубежом документов и анкет-заявлений от лиц, которые впервые оформляют паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.
"С этой целью зарубежным обособленным подразделениям ГП "Документ" будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица", - отмечается в сообщении.
Дополнение
В Варшаве открыт центр государственного предприятия, который будет выдавать украинцам загранпаспорта и паспорта в виде ID-карты.
Украинцам за рубежом расширяют возможности по оформлению первого после 18-летия паспорта
Отныне украинцы за рубежом могут подавать документы на получение первого паспорта по достижении 18-летнего возраста в отделениях ГП "Документ" по новой процедуре, позволяющей идентифицировать личность с помощью видеоконференцсвязи.
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