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ukraintsam-za-rubezhom-rasshiryayut-vozmozhnosti-po-oformleniyu-pervogo-posle-18-letiya-pasporta

Украинцам за рубежом расширяют возможности по оформлению первого после 18-летия паспорта

Киев  •  УНН

06 декабрь 2023, 11:39  •  20437 просмотра

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Отныне украинцы за рубежом могут подавать документы на получение первого паспорта по достижении 18-летнего возраста в отделениях ГП "Документ" по новой процедуре, позволяющей идентифицировать личность с помощью видеоконференцсвязи

Украинцы за рубежом, которые впервые оформляют паспорт по достижении 18 лет, смогут это сделать в подразделениях ГП "Документ". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Детали

"Правительство усовершенствовало реализацию экспериментального проекта по оформлению внутреннего и заграничного паспортов украинцам, которые находятся за пределами страны", - говорится в сообщении.

Сообщается, что изменениями предусмотрено ввести процедуру приема ГП "Документ" за рубежом документов и анкет-заявлений от лиц, которые впервые оформляют паспорт гражданина Украины после достижения 18-летнего возраста.

"С этой целью зарубежным обособленным подразделениям ГП "Документ" будут предоставлены возможности проводить процедуру установления личности в режиме видеоконференцсвязи с участием заявителя и членов его семьи, близкого лица", - отмечается в сообщении.

Дополнение

В Варшаве открыт центр государственного предприятия, который будет выдавать украинцам загранпаспорта и паспорта в виде ID-карты.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Українцям за кордоном розширюють можливості з оформлення першого після 18-річчя паспорта
Ukrainians abroad are expanding opportunities to obtain their first passport after turning 18
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Украинцам за рубежом расширяют возможности по оформлению первого после 18-летия паспорта

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