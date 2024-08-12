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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинца могут посадить в Перу за подозрение в убийстве россиянки

Киев  •  УНН

12 августа 2024, 02:33  •  61 просмотра

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Верховный суд Перу рассмотрит вопрос о 9-месячном предварительном заключении украинца, подозреваемого в убийстве россиянки в Юримагуасе. Слушание состоится 12 августа, убийство произошло 8 августа.

Верховный суд Перу может назначить гражданину Украины до девяти месяцев предварительного заключения по подозрению в жестоком убийстве россиянки в городе Юримагуас. Об этом сообщил Верховный суд Перу, передает УНН.

Детали

"Верховный суд проведет слушания о предварительном заключении сроком на девять месяцев в отношении украинца, который, вероятно, убил и расчленил гражданку России", - сообщает пресс-служба суда в соцсети Х.

Заседание по делу пройдет в понедельник, 12 августа. Как пишет газета El Comercio, убийство произошло 8 августа в городе Юримагуас в Центре комплексного лечения Dos Mundos.

Журналисты утверждают, что украинец Иван Кузьмин и 44-летняя россиянка Людмила Лазаренко вместе принимали запрещенные вещества, из-за чего мужчина начал вести себя агрессивно.

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