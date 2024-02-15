В Перу на день св. Валентина полицейский переоделся в медведя, чтобы задержать наркоторговку

Национальная полиция Перу прибегла к нестандартным методам, чтобы задержать подозреваемую в торговле наркотиками. Об этом пишет издание lasexta, передает УНН.

Детали

Оперативник переоделся в костюм медведя и взял в "лапы" воздушные шары, а также плакат с любовной надписью якобы от тайного поклонника подозреваемой. Когда девушка открыла дверь, полицейский повалил ее на землю и обездвижил.

Вскоре коллеги сотрудника правопорядка, которые находились рядом, обыскали дом задержанной и обнаружили более 1000 свертков с наркотиками.

Также в наручниках оказалась и мать девушки, которая помогала дочери в ее незаконном бизнесе.

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