У Перу на день св. Валентина поліцейський переодягнувся в ведмедя, щоб затримати наркоторговицю

Національна поліція Перу вдалася до нестандартних методів, щоб затримати підозрювану у торгівлі наркотиками. Про це пише видання lasexta, передає УНН.

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Оперативник переодягувся у костюм ведмедя і взяв у "лапи" повітряні кулі, а також плакат з любовним написом нібито від таємного шанувальника підозрюваної. Коли дівчина відчинила двері, поліцейський повалив її на землю і знерухомив.

Незабаром колеги співробітника правопорядку, які знаходилися поруч, обшукали будинок затриманої і виявили понад 1000 згортків з наркотиками.

Також у наручниках опинилася і мати дівчини, яка допомагала доньці в її незаконному бізнесі.

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