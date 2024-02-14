У Сумах патрульний на чергуванні став асистентом акушера
Київ • УНН
Патрульний поліцейський у Сумах допоміг народити дівчинку після того, як його викликали на допомогу породіллі, яка відмовилася від допомоги лікарів.
У Сумах патрульний Дмитро Зуєнко, будучи на чергуванні, став асистентом акушера та допоміг народитися дівчинці. Про це повідомили у МВС України, передає УНН.
Деталі
У відомстві розповіли, що у 33-річної жінки розпочалися активні перейми. Але вона не підпускала до себе лікарів, тож ті звернулися по допомогу на лінію 102.
Патрульний Дмитро Зуєнко без вагань став асистентом, допоміг вмовити перелякану жінку і прийняти пологи.
Вже за 15 хвилин на світ з’явилася здорова дівчинка. Абсолютно нетипове завдання точно запам’ятається на все життя
У Києві за рік війни народилося понад 16 тис. дітей25.02.23, 10:32 • 2233691 перегляд