В Сумах патрульный на дежурстве стал ассистентом акушера

В Сумах патрульный Дмитрий Зуенко, будучи на дежурстве, стал ассистентом акушера и помог родиться девочке. Об этом сообщили в МВД Украины, передает УНН.

Детали

В ведомстве рассказали, что у 33-летней женщины начались активные схватки. Но она не подпускала к себе врачей, поэтому те обратились за помощью на линию 102.

Патрульный Дмитрий Зуенко без колебаний стал ассистентом, помог уговорить испуганную женщину и принять роды.

Уже через 15 минут на свет появилась здоровая девочка. Совершенно нетипичная задача точно запомнится на всю жизнь говорится в сообщении МВД.

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