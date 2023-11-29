Украинской специалисты экстренной медицинской помощи совершили образовательную поездку в Японию

11 специалистов из Украины, привлеченных к работе системы оказания экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, совершили образовательную поездку в Японию. Возглавил делегацию заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава, пишет УНН.

Детали

По словам Кузина, Япония демонстрирует высокий уровень готовности к эффективному реагированию на последствия непредсказуемых природных событий - землетрясений, цунами, оползней и т.д. и техногенных аварий. Этот опыт важен для Украины, особенно в условиях военных вызовов.

Делегация Минздрава детально ознакомилась с планированием и координацией японских медицинских команд и будет использовать этот опыт для усиления развития украинской системы реагирования на основе мировых стандартов, - отметил Игорь Кузин.

Отмечается, что команды медицины катастроф в Японии формируются в учреждениях здравоохранения (около 1600 команд и 800 больниц) и в случае чрезвычайного происшествия они выезжают на место.

Основными среди команд реагирования на чрезвычайные происшествия являются: DMAT - команда медицины катастроф (в составе команды - врачи, медицинские сестры и логист), DPAT - команда психиатрической поддержки (в составе команды - два врача-психиатра), команда помощи детям и т.д.

Экстренная медицинская помощь подчиняется Пожарному департаменту (как ГСЧС в Украине).

В ведомстве отметили, что обе службы демонстрируют высокий уровень профессионализма и готовности реагировать на любые вызовы. любые вызовы. Он достигается благодаря большому количеству тренингов и моделирования, после которых каждый из специалистов четко знает свою роль в процессе оказания помощи. В этом украинские гости убедились, посетив симуляционный тренинг по реагированию на чрезвычайное происшествие в метрополитене.

В целом полученные знания будут трансформированы в опыт, который впоследствии поможет Украине усовершенствовать подходы к подготовке команд медицины катастроф для реагирования на чрезвычайные ситуации.

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