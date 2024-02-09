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Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Киев  •  УНН

09 февраль 2024, 17:51  •  14391 просмотра

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Украинский солдат Юрий Галкин, который недавно вернулся из российского плена, погиб после того, как его сбила машина, когда он переходил дорогу, сообщает его дочь в Instagram.

Украинского военнослужащего Юрия Галкина, который 31 января вернулся из плена, сбила машина. Он погиб. Об этом сообщила его дочь Валерия на своей странице в Instagram, пишет УНН.

"Сегодня моего папы не стало... его не убила ни война, ни пули, ни 2 года в плену... он просто переходил дорогу и его сбила машина. Это сюр. Я не верю, что это действительность... Прости за все. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", - написала дочь Валерия.

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Напомним,

31 января состоялся 50-й обмен пленными. Украина вернула из 207 своих граждан, среди которых и был отец Валерии - Юрий Галкин.

Павел Башинский

Павел Башинский

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Українського військового, який нещодавно повернувся з полону, збила машина
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Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

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россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина

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россияне атаковали Берислав из авиации: пострадала 60-летняя женщина

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В пятницу российская армия продолжила обстрел Никопольского района, повредив частные дома, хозяйственную постройку, теплицу и линию электропередач, но, к счастью, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации.

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