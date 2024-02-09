Украинского военного, который недавно вернулся из плена, сбила машина

Украинского военнослужащего Юрия Галкина, который 31 января вернулся из плена, сбила машина. Он погиб. Об этом сообщила его дочь Валерия на своей странице в Instagram, пишет УНН.

"Сегодня моего папы не стало... его не убила ни война, ни пули, ни 2 года в плену... он просто переходил дорогу и его сбила машина. Это сюр. Я не верю, что это действительность... Прости за все. Я ждала твоего звонка, как ты пообещал, но уже не дождусь", - написала дочь Валерия.

Напомним,

31 января состоялся 50-й обмен пленными. Украина вернула из 207 своих граждан, среди которых и был отец Валерии - Юрий Галкин.