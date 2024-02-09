Українського військового, який нещодавно повернувся з полону, збила машина

Українського військовослужбовця Юрія Галкіна, який 31 січня повернувся з полону, збила машина. Він загинув. Про це повідомила його донька Валерія на своїй сторінці в Instagram, пише УНН.

"Сьогодні мого тата не стало… його не вбила ні війна, ні кулі, ні 2 роки в полоні… він просто переходив дорогу і його збила машина. Це сюр. Я не вірю, що це дійсність… Вибач за все. Я чекала твого дзвінка, як ти пообіцяв, але вже не дочекаюсь", - написала донька Валерія.

Нагадаємо

31 січня відбувся 50-й обмін полоненими. Україна повернула з 207 своїх громадян, серед яких і був батько Валерії - Юрій Галкін.