Украинского биолога арестовали в Крыму за поддержку ограничений на вылов криля

Киев • УНН

 • 1890 просмотра

70-летнего украинского биолога Леонида Пшеничнова арестовали в оккупированном Крыму. Его обвиняют в "измене" из-за поддержки ограничений на вылов антарктического криля, что якобы вредит экономическим интересам России.

Украинского биолога арестовали в Крыму за поддержку ограничений на вылов криля

Во временно оккупированном Крыму арестовали 70-летнего украинского биолога Леонида Пшеничнова. В стране-террористке ученого обвиняют в "измене" из-за поддержки ограничений на вылов антарктического криля. Об этом сообщает The Guardian, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что 70-летний Леонид Пшеничнов, украинский биолог, эксперт по Антарктиде, имеет многолетний опыт научных исследований и вклада в охрану природы, включая поддержку морских охранных зон в регионе.

Он готовился к поездке в Австралию для участия в конференции по вопросам защиты морской жизни Антарктики, когда его арестовали на оккупированной Россией территории Крыма, обвинив его в государственной измене.

Ученый описывается как "гражданин российской федерации", который "перешел на сторону врага", помогая делегации Украины на антарктической конференции, организованной Комиссией по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (CCAMLR) в Хобарте, Тасмания

пишет издание со ссылкой на документ, который якобы предоставили российские власти адвокатам Пшеничнова.

В документе ученого обвиняют в использовании его исследований для подрыва российского вылова криля в Антарктиде, поощряя, через украинское предложение, ограничения вылова криля, которые "нанесут ущерб экономическим интересам России.

В день открытия конференции посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко выразил делегатам свой "глубокий шок" от того, что узнал о "незаконном заключении" ученого, и призвал другие стороны комиссии, в состав которой входят Австралия, Соединенные Штаты, Япония, Россия и Китай, осудить действия Москвы.

россия приговорила к большим срокам заключения пятерых жителей оккупированного Мелитополя29.04.25, 16:16 • 5669 просмотров

Приемлемо ли для сообщества CCAMLR наблюдать, как украинский биолог, посвятивший свою жизнь изучению, сохранению и рациональному использованию морских живых ресурсов Антарктики, сталкивается с преследованием и заключением со стороны России?

- сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Пшеничнов является ученым, а не чиновником или политиком, "это сфабрикованные обвинения, его задержание безосновательно".

Его заставили получить российский паспорт, находясь с семьей во временно оккупированном Крыму, и ему было произвольно предъявлено обвинение в "угрозе безопасности российской федерации

- добавил посол.

В свою очередь Австралия заявила, что "серьезно обеспокоена" задержанием ученого Россией, тогда как Великобритания призвала Москву освободить "всех произвольно задержанных гражданских лиц". Коллеги-исследователи заявили, что Пшеничнов был ученым "выдающегося" уровня и "очень хорошим" человеком. Его задержание было "невероятным", сказали представители этих стран, добавив, что поскольку их коллега имел проблемы со здоровьем, они "все были очень обеспокоены".

Справка

CCAMLR, международная комиссия из 27 членов, основанная конвенцией 1982 года, собирается обсудить вопрос о создании морской заповедной зоны (МЗЗ) вокруг Антарктического полуострова для защиты криля, мелкого ракообразного, которое является одной из основ пищевой цепи в Южном океане.

Китай и Россию, которые десятилетиями блокировали создание МЗЗ в регионе, аналитики и природоохранники обвиняют в совместной работе по ослаблению ограничений на вылов криля. В этом году впервые количество криля, выловленного в антарктических водах, достигло уровня, который, по мнению ученых, является неприемлемым.

Напомним

На днях в Ростове-на-Дону россияне приговорили к 14 годам администратора Телеграм-канала "Мелитополь это Украина" Яну Суворову. Ее обвинили в терроризме.

В россии двух бойцов "Азова" приговорили к 26 и 24 годам тюрьмы якобы за убийство гражданских в Мариуполе09.06.25, 16:07 • 3970 просмотров

Вадим Хлюдзинский

