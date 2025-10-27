Українського біолога заарештували в Криму за підтримку обмежень вилову криля

У тимчасово окупованому Криму заарештували 70-річного українського біолога Леоніда Пшенічнова. У країні-терористці звинувачують вченого у "зраді" через підтримку обмежень на вилов антарктичного криля. Про це повідомляє Тhe Guardian, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що 70-річний Леонід Пшенічнов, український біолог, експерт з Антарктиди, має багаторічний досвід наукових досліджень та внеску в охорону природи, включаючи підтримку морських охоронних зон у регіоні.

Він готувався до поїздки до Австралії для участі в конференції з питань захисту морського життя Антарктики, коли його заарештували на окупованій росією території Криму, звинувативши його у державній зраді.

Вчений описується як "громадянин російської федерації", який "перейшов на бік ворога", допомагаючи делегації України на антарктичній конференції, організованій Комісією зі збереження морських живих ресурсів Антарктики (CCAMLR) у Гобарті, Тасманія пише видання з посиланням на документом, який нібито надала російська влада адвокатам Пшенічнова.

У документі вченого звинувачують у використанні його досліджень для підриву російського вилову криля в Антарктиді, заохочуючи, через українську пропозицію, обмеження вилову криля, які "зашкодять економічним інтересам росії.

У день відкриття конференції посол України в Австралії Василь Мірошниченко висловив делегатам свій "глибокий шок" від того, що дізнався про "незаконне ув’язнення" вченого, та закликав інші сторони комісії, до складу якої входять Австралія, Сполучені Штати, Японія, росія та Китай, засудити дії москви.

Чи прийнятно для спільноти CCAMLR спостерігати, як український біолог, який присвятив своє життя вивченню, збереженню та раціональному використанню морських живих ресурсів Антарктики, стикається з переслідуванням та ув’язненням з боку росії? - сказав дипломат.

Він підкреслив, що Пшенічнов є науковцем, а не чиновником чи політиком, "це сфабриковані звинувачення, його затримання безпідставне".

Його змусили отримати російський паспорт, перебуваючи з родиною в тимчасово окупованому Криму, і йому було довільно висунуто звинувачення у "загрозі безпеці російської федерації - додав посол.

У свою чергу Австралія заявила, що "серйозно стурбована" затриманням вченого росією, тоді як Велика Британія закликала москву звільнити "всіх свавільно затриманих цивільних осіб". Колеги-дослідники заявили, що Пшенічнов був вченим "видатного" рівня та "дуже доброю" людиною. Його затримання було "неймовірним", сказали представники цих країн, додавши, що оскільки їхній колега мав проблеми зі здоров’ям, вони "всі були дуже стурбовані".

Довідково

CCAMLR, міжнародна комісія з 27 членів, заснована конвенцією 1982 року, збирається обговорити питання про створення морської заповідної зони (МЗЗ) навколо Антарктичного півострова для захисту криля, дрібного ракоподібного, який є однією з основ харчового ланцюга в Південному океані.

Китай і росію, які десятиліттями блокували створення МЗЗ у регіоні, аналітики та природоохоронці звинувачують у спільній роботі з послаблення обмежень на вилов криля. Цього року вперше кількість криля, виловленого в антарктичних водах, досягла рівня, який, на думку вчених, є неприйнятним.

Нагадаємо

Днями у ростові-на-дону росіяни засудили до 14 років адміністраторку Телеграм-каналу "Мелітополь це Україна" Яну Суворову Її звинуватили у тероризмі.

У росії двох бійців "Азову" засудили до 26 і 24 років в'язниці нібито за вбивство цивільних у Маріуполі