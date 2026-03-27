Украинский топ-режиссер Катя Царик раскрыла свой месячный бюджет во время войны

Украинский режиссер Катя Царик поделилась подробностями о своих доходах и расходах семьи во время полномасштабной войны. Она отметила, что ее заработок нестабилен и зависит от проектов, над которыми она работает. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью, которое Царик дала блогеру Славе Демину.

Медийщица отметила, что основными источниками ее дохода являются работа в киноиндустрии, постановка концертов, а также преподавательская деятельность в Киевском национальном университете культуры и искусств. В то же время она призналась, что не имеет фиксированной ежемесячной суммы заработка, ведь финансовые поступления могут существенно колебаться.

Режиссура кино, и основной частью является концертная деятельность. То есть, я зарабатываю с концертной деятельности, еще я преподаю в университете культуры, преподаю режиссуру. Сейчас нестабильно. Я вообще не помню, что такое стабильный доход. Ты можешь один-два месяца заработать много, а потом не зарабатывать длительное время - делится режиссер.

По словам Царик, до начала полномасштабного вторжения ее семье удавалось откладывать часть средств, однако сейчас это практически невозможно из-за постоянных расходов. Она рассказала, что ежемесячный бюджет семьи из четырех человек составляет около пяти тысяч долларов, которые направляются на базовые потребности.

"Мы посчитали наш бюджет, туда входит частная школа, питание, кружки, базовые вещи, то это нам вытекает около пяти тысяч долларов в месяц на четверых. Базовые потребности мы закрываем", - добавила режиссер.

