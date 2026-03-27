Українська топ-режисерка Катя Царик розкрила свій місячний бюджет під час війни
Катя Царик розповіла про нестабільні заробітки в кіно та на концертах. На базові потреби родини з чотирьох осіб вона витрачає п'ять тисяч доларів.
Українська режисерка Катя Царик поділилася подробицями про свої доходи та витрати родини під час повномасштабної війни. Вона зазначила, що її заробіток є нестабільним і залежить від проєктів, над якими працює. Про це повідомляє УНН із посиланням на інтерв’ю, яке Царик дала блогеру Славі Дьоміну.
Медійниця зазначила, що основними джерелами її доходу є робота в кіноіндустрії, постановка концертів, а також викладацька діяльність у Київському національному університеті культури і мистецтв. Водночас вона зізналася, що не має фіксованої щомісячної суми заробітку, адже фінансові надходження можуть суттєво коливатися.
Режисура кіно, і основною частиною є концертна діяльність. Тобто, я заробляю з концертної діяльності, ще я викладаю в університеті культури, викладаю режисуру. Зараз нестабільно. Я взагалі не пам'ятаю, що таке стабільний дохід. Ти можеш один-два місяці заробити багато, а потім не заробляти тривалий час
За словами Царик, до початку повномасштабного вторгнення її родині вдавалося відкладати частину коштів, однак нині це практично неможливо через постійні витрати. Вона розповіла, що щомісячний бюджет сім’ї з чотирьох осіб становить близько п’яти тисяч доларів, які спрямовуються на базові потреби.
"Ми порахували наш бюджет, туди входить приватна школа, харчування, гуртки, базові речі, то це нам витікає близько п'яти тисяч доларів на місяць на чотирьох. Базові потреби ми закриваємо", - додала режисерка.
