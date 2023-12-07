Украинский школьник, пострадавший от ракетного обстрела Винницы, встретился с Папой Римским
Киев • УНН
Пострадавший от ракетного обстрела украинский школьник Роман Олексив встретился с Папой Римским. Мальчик также встретился с итальянским парламентарием.
Украинский школьник Роман Олексив, который пострадал от ракетного удара рф по Виннице, встретился с Папой Римским, передает УНН.
"Это была незабываемая и благословенная встреча", - написал Роман Олексив в Facebook.
Кроме того, Роман встретился с представительницей парламента Италии Марией Терезой Беллуччи.
Напомним
14 июля 2022 года Роман вместе с мамой попал под ракетный обстрел в Виннице. У мальчика около 45% тела было покрыто внешними ожогами, 35% - внутренние. Мама Романа, жена известного украинского баяниста, декана Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко Ярослава Олексива, 29-летняя Галина - погибла на месте.
Украинский школьник, пострадавший от ракетного обстрела Винницы, встретился с Папой Римским
Пострадавший от ракетного обстрела украинский школьник Роман Олексив встретился с Папой Римским. Мальчик также встретился с итальянским парламентарием.
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