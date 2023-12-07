Украинский школьник, пострадавший от ракетного обстрела Винницы, встретился с Папой Римским

"Слуга народа" Куницкий уехал в 5-дневную командировку в Израиль, а вернулся через три недели, посетив при этом Флориду - "Схемы"

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Александр Куницкий, получивший разрешение на 5-дневную поездку в Израиль, продлил свое пребывание за границей почти до трех недель. В частности во время своей командировки он совершил визит во Флориду, без предоставления этому объяснений. Несмотря на ограничения на поездки официальных лиц во время военного положения, Куницкий воспользовался возможностью выехать за пределы Украины.