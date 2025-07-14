По украинскому морскому коридору уже перевезено 81 млн тонн агропродукции
Киев • УНН
По украинскому морскому коридору перевезено более 130 миллионов тонн грузов, из которых 81 миллион тонн составляет аграрная продукция. Из портов Большой Одессы вышло более 5 тысяч судов, несмотря на повреждение 423 объектов портовой инфраструктуры и 32 гражданских судов.
Украинским морским коридором уже перевезено более 130 млн тонн грузов, из них 81 млн тонн - это аграрная продукция, сообщил в понедельник вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Более 130 млн тонн грузов уже перевезено украинским морским коридором. 81 млн тонн из этого объема - аграрная продукция
Украинское зерно и продовольствие, по словам вице-премьера, продолжают поступать в десятки стран, в том числе в регионы, для которых поставки морем остаются единственным возможным маршрутом - от стран Азии до Латинской Америки. "Это дает возможность поддерживать стабильность на глобальном продовольственном рынке даже на четвертый год полномасштабной войны в Украине", - подчеркнул он.
"До большой войны 94% украинской аграрной продукции экспортировались морем. Сейчас - 90%. Почти весь экспорт продовольствия, как и раньше, осуществляется через морские пути. И это критически важно для экономики Украины, для фермеров, для международных партнеров, для миллионов людей, которые ждут украинское зерно", - подчеркнул Кулеба.
"Из портов Большой Одессы за этот период вышло более 5 тысяч судов. Объем перевозок включает и продукцию аграриев, и другие критически важные грузы: металл, руду, удобрения, гуманитарную помощь", - отметил вице-премьер.
Коридор, по его словам, функционирует несмотря на регулярные ракетные атаки. "С начала его работы повреждено 423 объекта портовой инфраструктуры. Пострадали 32 гражданских судна. Ранения получили 115 человек. Есть погибшие", - сообщил Кулеба.
"Но работа портов продолжается", - подчеркнул он.
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