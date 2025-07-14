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Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції

Київ • УНН

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Українським морським коридором перевезено понад 130 мільйонів тонн вантажів, з яких 81 мільйон тонн становить аграрна продукція. З портів Великої Одеси вийшло понад 5 тисяч суден, попри пошкодження 423 об'єктів портової інфраструктури та 32 цивільних суден.

Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції

Українським морським коридором перевезено вже понад 130 млн тонн вантажів, з них 81 млн тонн - це аграрна продукція, повідомив у понеділок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН

Понад 130 млн тонн вантажів вже перевезено українським морським коридором. 81 млн тонн з цього обсягу - аграрна продукція

- повідомив Кулеба.

Українське зерно і продовольство, зі слів віцепрем'єра, продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких поставки морем залишаються єдиним можливим маршрутом - від країн Азії до Латинської Америки. "Це дає можливість підтримувати стабільність на глобальному продовольчому ринку навіть на четвертий рік повномасштабної війни в Україні", - наголосив він.

"До великої війни 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз - 90%. Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи. І це критично важливо для економіки України, для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно", - наголосив Кулеба.

"З портів Великої Одеси за цей період вийшло понад 5 тисяч суден. Обсяг перевезень включає і продукцію аграріїв, і інші критично важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу", - зазначив віцепрем'єр.

Коридор, з його слів, функціонує попри регулярні ракетні атаки. "З початку його роботи пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури. Постраждали 32 цивільних судна. Поранення дістали 115 людей. Є загиблі", - повідомив Кулеба.

"Але робота портів триває", - наголосив він.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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