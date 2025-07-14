Українським морським коридором перевезено вже 81 млн тонн агропродукції

Українським морським коридором перевезено вже понад 130 млн тонн вантажів, з них 81 млн тонн - це аграрна продукція, повідомив у понеділок віце-прем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Понад 130 млн тонн вантажів вже перевезено українським морським коридором. 81 млн тонн з цього обсягу - аграрна продукція - повідомив Кулеба.

Українське зерно і продовольство, зі слів віцепрем'єра, продовжують надходити до десятків країн, зокрема в регіони, для яких поставки морем залишаються єдиним можливим маршрутом - від країн Азії до Латинської Америки. "Це дає можливість підтримувати стабільність на глобальному продовольчому ринку навіть на четвертий рік повномасштабної війни в Україні", - наголосив він.

"До великої війни 94% української аграрної продукції експортувались морем. Зараз - 90%. Майже весь експорт продовольства, як і раніше, здійснюється через морські шляхи. І це критично важливо для економіки України, для фермерів, для міжнародних партнерів, для мільйонів людей, які чекають на українське зерно", - наголосив Кулеба.

"З портів Великої Одеси за цей період вийшло понад 5 тисяч суден. Обсяг перевезень включає і продукцію аграріїв, і інші критично важливі вантажі: метал, руду, добрива, гуманітарну допомогу", - зазначив віцепрем'єр.

Коридор, з його слів, функціонує попри регулярні ракетні атаки. "З початку його роботи пошкоджено 423 об’єкти портової інфраструктури. Постраждали 32 цивільних судна. Поранення дістали 115 людей. Є загиблі", - повідомив Кулеба.

"Але робота портів триває", - наголосив він.

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