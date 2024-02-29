Украинский институт книги создал интерактивную карту магазинов и литературных событий для популяризации чтения

Украинский институт книги представил интерактивную карту книжной системы Украины, цель которой - способствовать популяризации чтения и приблизить книгу к украинскому читателю. Об этом Украинский институт книги сообщает на своей странице в фейсбуке, передает УНН.

Интерактивная карта книжной экосистемы - это удобный и полезный инструмент, который содержит много информации о местах и событиях, которые нужны читательской аудитории. В первом слое собрана информация о книжных магазинах Украины. В ближайшее время мы добавим слои с литературными музеями и книжными фестивалями. - рассказали о проекте в Институте книги.

Детали

В ведомстве рассказали, что создала интерактивную карту студентка Учебно-научного института филологии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Екатерина Плевако. С помощью инструментов Google Maps она начала обозначать места и события потенциально интересные читающим украинцам. Помогла ей реализовать эту идею ведущий специалист отдела продвижения чтения Украинского института книги Вера Карасева.

На сегодня на карте обозначено 447 книжных магазинов. Понимая, что книжная экосистема Украины, как и любая другая, постоянно меняется, просим вас присоединиться к актуализации карты и помочь нам со сбором информации. Мы планируем периодически обновлять данные на карте, поэтому команда Украинского института книги будет благодарна, если вы найдете еще не обозначенные магазины и пришлете нам эту информацию. - попросили в Институте книги.

Свои предложения по интерактивной карте мона прислать на электронную почту: [email protected] (в теме письма просят указывать "Интерактивная карта").

Актуальную "книжную карту" можно просмотреть по ссылке.