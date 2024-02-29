Український інститут книги створив інтерактивну мапу книгарень та літературних подій для популяризації читання
Київ • УНН
Український інститут книги створив інтерактивну мапу книгарень України, щоб популяризувати читання та зробити книжки доступнішими для українських читачів.
Український інститут книги презентував інтерактивну мапу книжкової системи України, що має на меті сприяти популяризації читання та наблизити книжку до українського читача. Про це Український інститут книги повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці, передає УНН.
Інтерактивна мапа книжкової екосистеми – це зручний і корисний інструмент, який містить багато інформації про місця і події, які потрібні читацькій аудиторії. У першому шарі зібрана інформація про книгарні України. Найближчим часом ми додамо шари з літературними музеями та книжковими фестивалями.
Деталі
У відомстві розповіли, що створила інтерактивну мапу студентка Навчально-наукового інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Катерина Плевако. За допомогою інструментів Google Maps вона почала позначати місця та події потенційно цікаві читаючим українцям. Допомогла їй реаліхувати цю ідею провідна фахівчиня відділу промоції читання Українського інституту книги Віра Карасьова.
На сьогодні на мапі позначено 447 книгарень. Розуміючи, що книжкова екосистема України, як і будь-яка інша, постійно змінюється, просимо вас долучитися до актуалізації мапи і допомогти нам зі збором інформації. Ми плануємо періодично оновлювати дані на мапі, тому команда Українського інституту книги буде вдячна, якщо ви знайдете ще не позначені книгарні й надішлете нам цю інформацію.
Свої пропозиції по інтерактивні мапі мона надіслати на електронну пошту: [email protected] (у темі листа просять зазначати "Інтерактивна мапа").
Актуальну "книжкова мапа" можна переглянути за посиланням.