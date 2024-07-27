Украинский дзюдоист Дильшот Халматов прекратил выступления на Олимпиаде-2024, вылетев в 1/8 финала от представителя Казахстана Елдоса Сметова. Об этом сообщает Суспільне Спорт, передает УНН.

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"Дзюдоист Дильшот Халматов прекратил выступления на Олимпиаде-2024: вылетел в 1/8 финала от представителя Казахстана Елдоса Сметова (0:1). Для Халматова это были дебютные Олимпийские игры в карьере - сообщает Общественное.

Напомним

Сегодня, 27 июля, в первый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 11 видах спорта.