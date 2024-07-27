Дильшот Халматов проиграл казахстанцу Елдосу Сметову в 1/8 финала Олимпиады-2024 со счетом 0:1. Для украинского дзюдоиста это был дебют на Олимпийских играх.
Украинский дзюдоист Дильшот Халматов прекратил выступления на Олимпиаде-2024, вылетев в 1/8 финала от представителя Казахстана Елдоса Сметова. Об этом сообщает Суспільне Спорт, передает УНН.
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"Дзюдоист Дильшот Халматов прекратил выступления на Олимпиаде-2024: вылетел в 1/8 финала от представителя Казахстана Елдоса Сметова (0:1). Для Халматова это были дебютные Олимпийские игры в карьере
Напомним
Сегодня, 27 июля, в первый день ХХХІІІ Олимпийских игр в Париже представители национальной сборной Украины будут соревноваться в 11 видах спорта.