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Украинский бизнес шокирован заявлениями Шабунина с критикой законопроекта: "советским прошлым тянет из каждой дыры"

Украинский бизнес шокирован заявлениями Шабунина с критикой законопроекта: "советским прошлым тянет из каждой дыры"

Киев  •  УНН

 • 6654 просмотра

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Союз украинских предпринимателей раскритиковал заявления Виталия Шабунина относительно законопроекта №12089 о защите прав покупателей недвижимости. Шабунин обвинил авторов в попытке легализовать махинации с государственной землей.

Союз украинских предпринимателей возмущен заявлениями антикоррупционера Виталия Шабунина, который безосновательно раскритиковал законопроект, усиливающий права добросовестных покупателей недвижимого имущества. Об этом заявил член совета директоров Союза Александр Конотопский. Он попытался объяснить Шабунину, что законопроект №12089 был инициирован и разработан Советом поддержки бизнеса, передает УНН.

"Мы делали его для бизнеса и по требованию бизнеса. Это важный шаг в создании сильной экономики. Строить в Украине должно стать легко. Частная собственность должна быть защищена", – пишет Конотопский.

Дело в том, что Шабунин обвинил авторов проекта, якобы этот документ "помогает застройщикам легализовать наиболее уродские махинации с государственной землей". Мол, предложенные нормы усложнят государству процедуру изъятия имущества. "Похоже, по мнению Шабунина, добросовестных приобретателей государственной и коммунальной собственности не может быть по определению", - пишет  "Закон и бизнес".

Конотопский напоминает, что у Украины исторически есть проблемы с частной собственностью, и что один из приемов рейдеров – "начать догонять собственника земли за то, что когда-то 10 лет назад ее как-то не так вывели из государственной собственности".

"Если у человека то, что он честно купил, можно прийти и забрать – он не будет ничего покупать… И как результат – ничего не будет создаваться. Такая страна будет пустыней", – считает Конотопский.

Он подчеркнул, что Совет по поддержке предпринимательства считает законопроект базовым и важным для инвестиционной привлекательности государства. "А что, если нет? Всегда можно вернуться в советский союз… Там все было государственным…", – резюмирует бизнесмен.

Как отмечает "Закон и бизнес", "Шабунин уже живет будто при коммунизме: присвоил джип Nissan Pathfinder, который как гуманитарная помощь передан для нужд ВСУ, проходит службу где вздумается и когда вздумается и, в отличие от других, не привлекается за это к уголовной ответственности".

Напомним, ГБР расследует ряд уголовных дел в отношении Шабунина, в частности, об уклонении от мобилизации, подделке документов НАПК, незаконном использовании гуманитарки и присвоении джипа Nissan Pathfinder.

Ранее Шабунин критиковал христиан за утраченную ценность брака и распространение СПИДа из-за неупорядоченных половых отношений.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

политика
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