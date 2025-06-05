Украинские юниорки завоевали два золота на ЧЕ по художественной гимнастике: одна награда стала исторической
Киев • УНН
Украинские гимнастки-юниорки выиграли две золотые медали на чемпионате Европы в Таллинне. Юниорская сборная Украины впервые стала чемпионкой многоборья на континентальном первенстве.
Украинские художественные гимнастки - юниорки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы в эстонском Таллинне, причем одна награда стала исторической, ведь юниорская сборная Украины в групповых упражнениях впервые стала чемпионкой многоборья на континентальном первенстве, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.
Украинки - двукратные чемпионки Европы по художественной гимнастике среди юниорок
Детали
В эстонском Таллинне началось континентальное первенство по художественной гимнастике. Первыми за награды соревновались юниорки.
По результатам первого соревновательного дня украинки одержали две победы. К медальным победам причастны: Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.
Первую медаль Евро-2025 художественные гимнастки завоевали по итогам многоборья. За выступления с 5 обручами и 10 булавами украинки набрали 48,200 балла. Ближайших соперниц, команду из Испании, наши спортсменки опередили на 0,25 балла.
"Отметим, что эта награда действительно историческая, ведь юниорская сборная Украины в групповых упражнениях впервые стала чемпионкой многоборья на чемпионате Европы", - отметили в НОК.
Второе "золото" украинки завоевали в отдельном финале упражнений с 10 булавами: набрав 24 балла, они заняли первое место - опередили Израиль на 0,55 балла.
Дополнение
Континентальное первенство продолжится соревнованиями среди сениорок.