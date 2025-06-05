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Украинские юниорки завоевали два золота на ЧЕ по художественной гимнастике: одна награда стала исторической

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Украинские гимнастки-юниорки выиграли две золотые медали на чемпионате Европы в Таллинне. Юниорская сборная Украины впервые стала чемпионкой многоборья на континентальном первенстве.

Украинские юниорки завоевали два золота на ЧЕ по художественной гимнастике: одна награда стала исторической
ugf.org.ua

Украинские художественные гимнастки - юниорки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы в эстонском Таллинне, причем одна награда стала исторической, ведь юниорская сборная Украины в групповых упражнениях впервые стала чемпионкой многоборья на континентальном первенстве, сообщили в НОК Украины, пишет УНН.

Украинки - двукратные чемпионки Европы по художественной гимнастике среди юниорок

- сообщили в НОК Украины.

Детали

В эстонском Таллинне началось континентальное первенство по художественной гимнастике. Первыми за награды соревновались юниорки.

По результатам первого соревновательного дня украинки одержали две победы. К медальным победам причастны: Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко и Таисия Редька.

Первую медаль Евро-2025 художественные гимнастки завоевали по итогам многоборья. За выступления с 5 обручами и 10 булавами украинки набрали 48,200 балла. Ближайших соперниц, команду из Испании, наши спортсменки опередили на 0,25 балла.

"Отметим, что эта награда действительно историческая, ведь юниорская сборная Украины в групповых упражнениях впервые стала чемпионкой многоборья на чемпионате Европы", - отметили в НОК.

Второе "золото" украинки завоевали в отдельном финале упражнений с 10 булавами: набрав 24 балла, они заняли первое место - опередили Израиль на 0,55 балла.

Дополнение

Континентальное первенство продолжится соревнованиями среди сениорок.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
Испания
Таллинн
Эстония
Украина
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