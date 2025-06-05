Українські юніорки вибороли два золота на ЧЄ з художньої гімнастики: одна нагорода стала історичною
Київ • УНН
Українські гімнастки-юніорки виграли дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Таллінні. Юніорська збірна України вперше стала чемпіонкою багатоборства на континентальній першості.
Українські художні гімнастки - юніорки здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в естонському Таллінні, при чому одна нагорода стала історичною, адже юніорська збірна України в групових вправах вперше стала чемпіонкою багатоборства на континентальній першості, повідомили у НОК України, пише УНН.
Українки - дворазові чемпіонки Європи з художньої гімнастики серед юніорок
Деталі
В естонському Таллінні розпочалася континентальна першість з художньої гімнастики. Першими за нагороди змагалися юніорки.
За результатами першого змагального дня українки здобули дві перемоги. До медальних звитяг причетні: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко й Таїсія Редька.
Першу медаль Євро-2025 художні гімнастки здобули за підсумками багатоборства. За виступи з 5 обручами та 10 булавами українки набрати 48,200 бала. Найближчих суперниць, команду з Іспанії, наші спортсменки випередили на 0,25 бала.
"Зазначимо, що ця нагорода направду історична, адже юніорська збірна України в групових вправах вперше стала чемпіонкою багатоборства на чемпіонаті Європи", - наголосили в НОК.
Друге "золото" українки здобули в окремому фіналі вправ з 10 булавами: набравши 24,бала, вони посіли перше місце - випередили Ізраїль на 0,55 бала.
Доповнення
Континентальна першість продовжиться змаганнями серед сеніорок.