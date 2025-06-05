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Українські юніорки вибороли два золота на ЧЄ з художньої гімнастики: одна нагорода стала історичною

Київ • УНН

 • 288 перегляди

Українські гімнастки-юніорки виграли дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в Таллінні. Юніорська збірна України вперше стала чемпіонкою багатоборства на континентальній першості.

Українські юніорки вибороли два золота на ЧЄ з художньої гімнастики: одна нагорода стала історичною
ugf.org.ua

Українські художні гімнастки - юніорки здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи в естонському Таллінні, при чому одна нагорода стала історичною, адже юніорська збірна України в групових вправах вперше стала чемпіонкою багатоборства на континентальній першості, повідомили у НОК України, пише УНН.

Українки - дворазові чемпіонки Європи з художньої гімнастики серед юніорок

- повідомили в НОК України.

Деталі

В естонському Таллінні розпочалася континентальна першість з художньої гімнастики. Першими за нагороди змагалися юніорки.

За результатами першого змагального дня українки здобули дві перемоги. До медальних звитяг причетні: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко й Таїсія Редька.

Першу медаль Євро-2025 художні гімнастки здобули за підсумками багатоборства. За виступи з 5 обручами та 10 булавами українки набрати 48,200 бала. Найближчих суперниць, команду з Іспанії, наші спортсменки випередили на 0,25 бала.

"Зазначимо, що ця нагорода направду історична, адже юніорська збірна України в групових вправах вперше стала чемпіонкою багатоборства на чемпіонаті Європи", - наголосили в НОК.

Друге "золото" українки здобули в окремому фіналі вправ з 10 булавами: набравши 24,бала, вони посіли перше місце - випередили Ізраїль на 0,55 бала.

Доповнення

Континентальна першість продовжиться змаганнями серед сеніорок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Спорт
Іспанія
Таллінн
Естонія
Україна
Brent Oil
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