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Украинские военные впервые примут участие в параде в честь Национального дня Бельгии

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что украинское подразделение впервые в истории примет участие в параде 21 июля. Ранее украинские военные приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже.

Украинские военные впервые примут участие в параде в честь Национального дня Бельгии

Украинские военные примут участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны этой страны Тео Франкен, информирует УНН.

Детали

По его словам, украинское подразделение примет участие в торжествах, запланированных на 21 июля.

Впервые в истории 21 июля в параде примет участие украинский отряд. Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайтесь

- написал Франкен.

Он также рассказал, что на днях в беседе с журналистами WSJ обсудил "будущее войны и уроки, полученные из Украины".

"НАТО должно быть готово к войне завтрашнего дня. Это означает более быструю адаптацию, внедрение инноваций и интеграцию трансатлантической оборонно-промышленной базы", - отметил глава правительства Бельгии.

Напомним

14 июля украинские военные приняли участие в параде ко Дню взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже.

Бельгия готовит новый пакет помощи Украине и присоединится к программе PURL – Зеленский18.06.26, 15:23 • 3212 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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