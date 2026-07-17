Украинские военные впервые примут участие в параде в честь Национального дня Бельгии
Киев • УНН
Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что украинское подразделение впервые в истории примет участие в параде 21 июля. Ранее украинские военные приняли участие в параде в честь Дня взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже.
Украинские военные примут участие в военном параде по случаю Национального дня Бельгии. Об этом в соцсети Х сообщил министр обороны этой страны Тео Франкен, информирует УНН.
Детали
По его словам, украинское подразделение примет участие в торжествах, запланированных на 21 июля.
Впервые в истории 21 июля в параде примет участие украинский отряд. Очень горжусь этим. Слава Украине. Никогда не сдавайтесь
Он также рассказал, что на днях в беседе с журналистами WSJ обсудил "будущее войны и уроки, полученные из Украины".
"НАТО должно быть готово к войне завтрашнего дня. Это означает более быструю адаптацию, внедрение инноваций и интеграцию трансатлантической оборонно-промышленной базы", - отметил глава правительства Бельгии.
Напомним
14 июля украинские военные приняли участие в параде ко Дню взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже.
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