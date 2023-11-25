Украинские военные уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне
Киев • УНН
Во время воздушной атаки украинские войска уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне, причем группы противовоздушной обороны использовали различные виды вооружения для сбивания БПЛА
Сегодня во время воздушного нападения противника в Северной операционной зоне Силами обороны Украины было уничтожено 55 вражеских ударных беспилотных летательных аппаратов типа "шахед". Об этом сообщил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, пишет УНН.
28 БПЛА были уничтожено мобильными огневыми группами противовоздушной обороны, оснащенные крупнокалиберными пулеметами, ПЗРК и зенитными пушками.
В частности, на Сумском направлении уничтожено 7 ударных дронов, на Черниговском - 4 дрона камикадзе, а на Киевском - 17 вражеских БПЛА.
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Украинские военные уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне
Во время воздушной атаки украинские войска уничтожили 55 вражеских беспилотников "шахед" в Северной оперативной зоне, причем группы противовоздушной обороны использовали различные виды вооружения для сбивания БПЛА.
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