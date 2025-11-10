Украинские военные проходят подготовку в Польше: в Генштабе обнародовали кадры с учений

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины показал подготовку украинских военных в Польше. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Генштаба в Telegram.

Детали

"Безопасность Европы начинается здесь! Подготовка украинских военных в Польше, продолжающаяся с осени 2022 года, - это не только поддержка Украины, но и инвестиция в безопасность всей Европы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что под наблюдением инструкторов из десятка стран украинские военные изучают, в частности, командование, тактику и оказание медицинской помощи на поле боя.

Каждое такое обучение - шаг к более сильной, безопасной Европе - подчеркнули в Генштабе.

Там уточнили, что миссия осуществляется в рамках Миссии Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) под командованием Командования учений по взаимодействию родов войск (CAT-C Combined Arms Training Command).

Напомним

Министерство обороны Польши запускает пилотную программу добровольной подготовки к обороне "wGotowości" с 22 ноября. Она продлится пять недель и охватит около 400 тысяч граждан, включая детей и пожилых людей.

Возврата к отношениям с Украиной, когда все решалось по «звонку в Варшаву», уже не будет - канцелярия президента Польши