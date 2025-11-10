Українські військові проходять підготовку в Польщі: у Генштабі оприлюднили кадри з навчань
Київ • УНН
Генеральний штаб ЗСУ показав підготовку українських військових у Польщі, яка триває з осені 2022 року. Навчання відбуваються під наглядом інструкторів з десятка країн в рамках Місії ЄС з військової допомоги Україні.
Генеральний штаб Збройних сил України показав підготовку українських військових у Польщі. Про це повідомляє УНН із посиланням на допис Ганштаба у Telegram.
Деталі
"Безпека Європи починається тут! Підготовка українських військових у Польщі, що триває з осені 2022 року, - це не лише підтримка України, а й інвестиція в безпеку всієї Європи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що під наглядом інструкторів з десятка країн українські військові вивчають, зокрема, командування, тактику та надання медичної допомоги на полі бою.
Кожне таке навчання - крок до сильнішої, безпечнішої Європи
Там уточнили, що місія здійснюється в рамках Місії Європейського Союзу з надання військової допомоги Україні (EUMAM Ukraine) під командуванням Командування навчань зі взаємодії родів війсь (CAT-C Combined Arms Training Command).
Нагадаємо
Міністерство оборони Польщі запускає пілотну програму добровільної підготовки до оборони "wGotowości" з 22 листопада. Вона триватиме п'ять тижнів і охопить близько 400 тисяч громадян, включаючи дітей та людей похилого віку.
Повернення до відносин з Україною, коли все вирішувалося по “дзвінку до Варшави”, уже не буде - канцелярія президента Польщі09.11.25, 17:14 • 34300 переглядiв