Украинские военные поздравили нового главу Минобороны Литвы и обсудили расширение двустороннего оборонного сотрудничества

Украинское военное руководство поздравило нового главу Минобороны Литвы Лауринаса Кащунаса. Об этом рассказал Министр обороны Украины Рустем Умеров в соц сети Х, пишет УНН.

Вместе с Главнокомандующим генерал-полковником Александром Сырским, передали искренние поздравления Лауринасу Кащюнасу относительно его недавнего назначения министром обороны Литвы. - написал Умеров.

Детали

Поздравления передали по видеосвязи. Также в этом разговоре принял участие начальник обороны Литвы Вальдемарас Рупшис.

Кроме поздравлений с назначением стороны обсудили текущую ситуацию на украинском фронте и поддержку нашего государства в борьбе с российской агрессией. Генерал Сырский проинформировал о ситуации с безопасностью в Украине.

Мы обсудили пути расширения нашего двустороннего оборонного сотрудничества и поблагодарили Литву за непоколебимую поддержку. С нетерпением жду в ближайшее время принять министра Кащунаса в Киеве. - добавил Умеров.

Напомним

25 марта Президент Литвы Гитанас Науседа назначил Лауринаса Кащюнаса новым министром национальной обороны.