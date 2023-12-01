Украинские водители на ПП "Краковец-Корчова" приостановили голодовку после переговоров с польскими забастовщиками

Дальнобойщики, которые застряли на границе с Польшей на КПП "Краковец-Корчова" приостановили голодную акцию протеста после переговоров с польскими забастовщиками. Об этом сообщило Суспільне, передает УНН.

Детали

Украинские водители, которые заблокированы на границе с Польшей, а именно на пункте пропуска "Краковец-Корчова", объявили голодовку. Водители требовали, чтобы поляки пропускали 14 грузовиков в час.

Однако в этот же день протестующие и водители договорились о том, что через пункт пропуска будут проезжать 7 авто в час, а гуманитарные и военные грузы, будут двигаться вне очереди.

Поэтому украинские водители отменяют голодовку, но готовы объявить ее снова, если польская сторона нарушит договоренности до 3 декабря.

Напомним

Украина и Польша договорились об открытии пункта пропуска "Угринов - Долгобичув" для проезда пустых грузовиков.

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