Украинские удары по инфраструктуре РФ ухудшают логистику врага на ВОТ юга Украины - ISW

Украинские войска усиливают свою ударную кампанию средней дальности против российских военно-морских сил на оккупированном юге Украины, нарушая способность России безопасно использовать маршруты снабжения с юго-запада РФ во временно оккупированный Крым. Об этом сообщается в материале Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

Отмечается, что в последние дни ВСУ продолжали систематически наносить удары по мостам и другой транспортной инфраструктуре, поддерживающей российские наземные линии связи, соединяющие оккупированную Херсонскую область с Крымом.

Также указывается, что украинские удары по российской транспортной и железнодорожной инфраструктуре уже нарушают работу российских наземных линий связи (НЛС) и ухудшают российскую логистику на левобережье оккупированной Херсонской области и в Крыму.

Российским войскам все чаще приходится привлекать дополнительные людские ресурсы для защиты НЛС от ударов украинских беспилотников. ... Продолжение украинских ударов, ... вероятно, будет иметь каскадный боевой эффект и, вероятно, ухудшит способность России поддерживать логистику, необходимую для подготовки наступательных операций. - прогнозируют аналитики.

Они добавляют, что украинские войска успешно используют потерю Россией Starlink в рамках кампании с мидл-страйками для нанесения ударов по "динамически движущимся и оперативно важным целям" в российском тылу

Напомним

Силы беспилотных систем в ночь на 20 июня нанесли удары по четырем газовым компрессорным станциям в Крыму и другим объектам логистики РФ.

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