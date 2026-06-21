Крым атаковали беспилотники - взрывы в Керчи и Евпатории

Временно оккупированный Крым в ночь на воскресенье, 21 июня, был атакован беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что Керчь оказалась под массированной атакой ударных дронов. Сообщается о прилетах в разных районах города и пожаре в порту.

Керчь. Работает купол ПВО - говорится в одном из сообщений.

После прилета БПЛА по объекту топливной инфраструктуры часть города окутал едкий дым информирует партизанское движение "АТЕШ".

Также сообщается о взрывах в городе Евпатория.

Напомним

Силы беспилотных систем в ночь на 20 июня нанесли удары по четырем газовым компрессорным станциям в Крыму и другим объектам логистики рф.

Генштаб подтвердил поражение задействованного в логистике врага с Крымом моста через Геническую протоку