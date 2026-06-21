Крым атаковали беспилотники - взрывы в Керчи и Евпатории
Киев • УНН
В ночь на 21 июня временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. Взрывы прогремели в Керчи и Евпатории, в порту Керчи вспыхнул пожар.
Временно оккупированный Крым в ночь на воскресенье, 21 июня, был атакован беспилотниками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что Керчь оказалась под массированной атакой ударных дронов. Сообщается о прилетах в разных районах города и пожаре в порту.
Керчь. Работает купол ПВО
После прилета БПЛА по объекту топливной инфраструктуры часть города окутал едкий дым
Также сообщается о взрывах в городе Евпатория.
Напомним
Силы беспилотных систем в ночь на 20 июня нанесли удары по четырем газовым компрессорным станциям в Крыму и другим объектам логистики рф.
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