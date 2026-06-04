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Украинские спецслужбы могут платить до 50 тыс. долларов за ликвидацию того или иного лица в России - эксперт

Киев • УНН

 • 1342 просмотра

Через Даркнет украинские спецслужбы могут находить россиян для выполнения задач от поджогов до ликвидации. Стоимость "ликвидации" может достигать 50 тысяч долларов, говорит специалист по кибербезопасности Никита Кныш.

Украинские спецслужбы могут платить до 50 тыс. долларов за ликвидацию того или иного лица в России - эксперт

Украинские спецслужбы через Даркнет ищут россиян, которые смогут ликвидировать то или иное лицо в россии. Стоимость "услуги" может достигать 50 тыс. долларов. Об этом рассказал украинский хакер и специалист по кибербезопасности, основатель международного сообщества хакеров HackYourMom Никита Кныш в интервью Василию Тимошенко, передает УНН

Избить человека в россии — от 500 до 2000 долларов. Сжечь релейный шкаф — 200-150 долларов. Сделать закладку с наркотиками — 200 рублей. Сделать закладку с гранатой — 500-600 рублей. Они качественно работают на украинские спецслужбы. Мы должны это использовать. Каждый сегодня может играть в контрразведчика и заказывать генералов на россии. Для этого стоит зайти на любой Даркнет-наркофорум, найти наркомана, который за 1000 рублей сделает все, что вы захотите. Если мы говорим о стоимости, которую платят украинские спецслужбы за убийство, то это до 50 тыс. долларов за ликвидацию того или иного лица. Откуда я это знаю? Я говорить не буду. Добавлю только, что это субъективно, не точно и только по версии "Мамкиного хакера" 

— сказал Кныш. 

Напомним 

российские оккупанты продолжают нести потери из-за "дружественного огня". Один из соответствующих аудиоперехватов был записан украинскими военными. 

Павел Башинский

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