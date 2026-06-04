Украинские спецслужбы могут платить до 50 тыс. долларов за ликвидацию того или иного лица в России - эксперт

Украинские спецслужбы через Даркнет ищут россиян, которые смогут ликвидировать то или иное лицо в россии. Стоимость "услуги" может достигать 50 тыс. долларов. Об этом рассказал украинский хакер и специалист по кибербезопасности, основатель международного сообщества хакеров HackYourMom Никита Кныш в интервью Василию Тимошенко, передает УНН.

Избить человека в россии — от 500 до 2000 долларов. Сжечь релейный шкаф — 200-150 долларов. Сделать закладку с наркотиками — 200 рублей. Сделать закладку с гранатой — 500-600 рублей. Они качественно работают на украинские спецслужбы. Мы должны это использовать. Каждый сегодня может играть в контрразведчика и заказывать генералов на россии. Для этого стоит зайти на любой Даркнет-наркофорум, найти наркомана, который за 1000 рублей сделает все, что вы захотите. Если мы говорим о стоимости, которую платят украинские спецслужбы за убийство, то это до 50 тыс. долларов за ликвидацию того или иного лица. Откуда я это знаю? Я говорить не буду. Добавлю только, что это субъективно, не точно и только по версии "Мамкиного хакера"