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Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 08:33  •  60913 просмотра

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Украинские производители масличных культур готовы напрямую поставлять армию через тендеры Министерства обороны, предлагая достаточные объемы по разумным, неинфляционным ценам. Промышленность готова к прямому сотрудничеству и ждет дальнейших инструкций по логистике.

Украинские производители масла в любой момент могут подключиться к тендерам Минобороны. Готовы поставлять его украинской армии в достаточном количестве и по нормальной цене, без посредников. Об этом сообщил Генеральный директор ассоциации "Укролияпром" Степан Капшук в эксклюзивном комментарии УНН.

Детали

По его словам, Минобороны уже контактировало с производителями по этому поводу.

"Министерство проводило онлайн опрос, наши производители - крупные предприятия заполняли анкеты. Теперь ждем, потому что все меня спрашивают - а сколько надо масла? Мы готовы, потому что по маслу совсем вопросов нет - в любом регионе у нас десяток крупных компаний, которые его могут поставлять. А цена адекватная у нас. Конечно, производители без посредников это всегда лучше. Это нормальная цена, без накруток. Единственное - нам нужно понимание как это масло поставлять, где его хранить. Но, думаю, что этот механизм отработается А возвращаясь к ценам - нам вообще же запрещенного АМКУ заниматься ценовой политикой. Это я к тому что цена у производителя без накруток и нормальная", - рассказал Степан Капшук.

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Гендиректор ассоциации также отметил, что в Украине производится достаточно масла, а потому никаких проблем с обеспечением им украинской армии не будет.

"У нас, вообще, отрасль экспортоориентированная, мы только 5% потребляем масла. Масла много, его не надо где-то искать, оно есть сегодня, завтра и послезавтра. В день производится 20 тысяч тонн масла. А месячное потребление, фасованного - 25 тысяч. Поэтому по маслу проблем не существует, поэтому мы подключимся без проблем", - подытожил Капшук.

Дополнительно

Недавно Генеральный директор государственного предприятия "Государственный логистический оператор Украины" Арсен Жумадилов объявил о новой стратегии оборонных закупок, которая предусматривает обеспечение максимального участия в тендерах национальных производителей пищевой продукции

"Мы все наши закупочные стратегии выстраиваем таким образом, чтобы сделать возможным участие производителей напрямую в наших тендерах. То есть, работать не через посредников, а с теми, кто непосредственно производит ту или иную продукцию. Если это резиденты Украины, то есть наши отечественные национальные производители, то речь о них. Если что-то не производится в Украине, в принципе, или не производится в достаточном объеме, и мы работаем с зарубежными производителями, то будем прилагать усилия для того, чтобы с ними напрямую выходить в договорные отношения", - рассказал Жумадилов.

 Напомним

Украинские пекари готовы участвовать в тендерах Минобороны, и поддерживают идею исключить посредников из процесса закупок.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Экономика
Українські виробники олії готові у будь-який момент підключитися до нових тендерів Міноборони – "Укроліяпром"
Ukrainian oil producers are ready to join the new tenders of the Ministry of Defense at any time - Ukroliyaprom
Новости по теме

Украинские производители масла готовы в любой момент подключиться к новым тендерам Минобороны - "Укролияпром"

Украинские производители масличных культур готовы напрямую поставлять армию через тендеры Министерства обороны, предлагая достаточные объемы по разумным, неинфляционным ценам. Промышленность готова к прямому сотрудничеству и ждет дальнейших инструкций по логистике.

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