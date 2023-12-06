Топ-темой сегодняшнего дня стало убийство в Подмосковье бывшего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ, коллаборанта Ильи Киви. Источники УНН в правоохранительных органах сообщили, что коллаборант был ликвидирован из стрелкового оружия. Впоследствии убийство экс-нардепа подтвердили и в Главном управлении разведки МО Украины.

УНН решил вспомнить, кого из предателей украинского народу постигла такая же участь, кто жив-здоров скрывается в России, или же в других странах.

Илья КИВА

Илья Кива, без сомнения, был самым одиозным предателем. С первых часов войны еще Испании он начал призывать украинцев складывать оружие, а украинские власти - к переговорам с рф. Хвастался, что украинская армия деморализованная, ПВО и авиация уничтожены, в аэропортах идет высадка российскую десанта.

"Война проиграна, российские танки в Киеве" - написал Кива в своем канале tg.

Правда, ВСУ довольно быстро опровергла все эти выдумки коллаборанта.

Впоследствии Кива перебрался в рф, где стал частым гостем на пропагандистских каналах, продолжая поддерживать российскую агрессию.

в марте 2022 года Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата, а в мае правоохранители завершили расследование по фактом государственной измены Кивы.

В ноябре этого года Киву заочно был приговорен к 14 лет тюрьмы.

Последний пост на канале TG Кивы появился 6 декабря около 9 часов утра в нем экс-нардеп фантазировал, что Зеленский якобы договаривается о политическом убежище в США, но боится, что его выдадут рф или убьют.

Алексей Ковалев

Еще один коллаборант, которого постигла такая же участь как и Киву, Алексей Ковалев, который в этом совете представлял партию "Слуга народа".

В апреле 2022 года Ковалев на своей странице в соцсети сообщил, что находится на оккупированной российскими войсками Херсонщине – якобы, остается с избирателями своего округа. В мае "слуги" исключили Ковалева из фракции.

В июне Ковалев уже не скрывал, что он коллаборант – разместил в соцсети хвалебное сообщение о встрече с представителем российской Влады Сергеем Кириенко

"Аосетил очень важный для меня, да и для всех фермеров в нашем крае Запад-первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с фермерами Херсонской области. Во-первых, заявили, что Россия здесь всерьез и надолго. Во-вторых, на встрече мы озвучили все наши вопросы и пожелания. Планируется полномасштабная интеграция аграриев Херсонщины в экономическую модель России. Думаю, что скажу не только о себе, но и об остальном участников встречи-люди вышли с осознанием, что Россия нас слышит и понимает", - написал коллаборант в заметке.

Тогда же в июне, автомобиль Ковалева был взорван, асам он выжил. Причастность к покушению на коллаборанта подтвердило ГУР МО Украины.

В июле коллаборант успел получить высокую должность в оккупационному "правительству Херсонщины" и заочное подозрение за государственную измену.

В конце августа Ковалев был найден убитым.

ОЛЕГ ЦАРЕВ

Еще один предатель Украины, которому, в отличие от Кивы и Ковалева, повезло выжить экс-нардеп от Партии регионов Олег Царев, который сбежал из Украины сразу после Революции Достоинства.

Последние годы предатель не проявлял какой-либо политической активности и см. Во временно оккупированном Крыму. Однако, с началом полномасштабного российского вторжения активизировался.

"Друзья. Как я вам обещал, мы действуем. Операция с денацификации Украины началась " -написал Царев в своем tg-канале в первый день войны.

Даже в марте был в Киевской области – надеялся начать "восстанавливать здесь" нормальную "жизнь".

В октябре этого года на Царева было совершено покушение, однако коллаборанту удалось выжить. Источники в правоохранительных органах утверждали, что это была спецоперация СБУ.

Виктор МЕДВЕДЧУК

Некоторые из предателей, находясь в рф, пытаются делать вид, ведущий активную политическую жизнь. В частности, экс-нардеп, и один из лидеров запрещенной ОПЗЖ, кум Владимира Путина Виктор Медведчук, которого Украина в сентябре 2022 года отдала России под ас большого обмена, в рамках которого из плена вернулись командиры обороны "Азовстали".

Медведчук зарегистрировал организацию "другая Украина" и пишет статьи с теми же тезисами, которые он озвучивал, когда считался украинским политиком.

В частности, о том, что независимость Украине подарила Россия, что союз между Украиной и рф, якобы, диктуется экономическими факторами, которые после революций 2004 и 2014 годов Запад строит в Украине прозападную Антироссию националисты ведут Украину к бедности и все в таком духе. И даже сейчас Медведчук не говорит, что между рф и Украиной война. Называет это украинским конфликтом.

ОЛЕГ ВОЛОШИН

В отличие от Медведчука, исчез с политических радаров еще один предатель и представитель ОПЗЖ Олег Волошин.

Скандально известен тем, что с трибуны Верховной Рады назвал Украину-страной, которая не имеет суверенитета.

Украинские правоохранители утверждают, что он скрывается в России. Сам Волошин в комментарии одному из изданий эту информацию возразил.

РЕНАТ КУЗЬМИН

Не совсем понятно где сейчас скрывается еще один предатель из рядов ОПЗЖ Ренат Кузьмин. 25 февраля в своем tg-канале он открыто обвинил украинский народ и Украину в российском нападении, и заявил, что Украине нужна " денацификация и дебандеризация".

АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВ

А вот экс-регионал Александр Ефремов, в принципе, не скрывает, что живет в Москве. Александра Ефремова обвиняют в государственной измене, умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Он даже успел посидеть в СИЗО. Но впоследствии ему начали смягчать меру меры пресечения, и дошло до того, что отпустили под личное обязательство.

Как выяснили журналисты проекта "Схемы" в марте Ефремов уехал из Украины в Словакию, а затем выплыл в Москве.

Там он проживает в элитных апартаментах за 2,8 миллиона долларов, а, в общем, его семья владеет элитной недвижимостью на 4 миллиона долларов.

Александр ШЕПЕЛЕВ

это список одиозных предателей Украины был бы неполным без экс-нардепа от "Батькивщины" Александра Шепелева. Сейчас он пребывает в украинской тюрьме, но из-за гуманности некоторых представителей украинской Фемиды имеет все шансы оказаться на свободе. Этого человека обвиняют в причастности к убийствам пятерых человек.

Когда Шепелев скрывался от следствия в России он активно сотрудничал с фсб, помогал создавать "днр", и сам это признавал. А рф отказалась выдать его Украине из соображений нацбезопасности и защиты собственных интересов России.

Но трое судей Верховного Суда "неожиданно" решают лицо, которая подозревается в государственной измене, сократить ему часть срока заключения за побег из-под стражи по "закону Савченко".