Украинские пограничники задержали четырех "уклонистов" на границе со Словакией
Киев • УНН
Украинские военнослужащие задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией, в том числе рецидивиста, который уже пытался сбежать в сентябре. Они были задержаны с украинскими паспортами и предстанут перед судом за попытку незаконного пересечения границы.
На украино-словацкой границе поймали еще четырех уклонистов. Группу мужчин призывного возраста, которые планировали незаметно пересечь границу остановили украинские военнослужащие отдела "Великий Березный". Один из задержанных нарушителей границы оказался со "стажем", он пытается незаконно сбежать в Словакию способ в конце сентября, впрочем без успеха. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает УНН.
Правоохранители установили, что один из задержанных является нарушителем границы "со стажем". Его задерживали в конце сентября на участке соседнего подразделения. Прошлая попытка, также в составе группы лиц, оказалась для мужчины неудачной, однако он своих намерений не оставил. Вместо этого он подыскал еще троих желающих, снова обратился к знакомому, который помогал ему в сентябре, договорился об оплате и спланировал путешествие.
Детали
Согласно информации правоохранителей группу мужчин в приграничье обнаружили и задержали во время проведения проверочных мероприятий. Отмечается, что беглецы действовали по указаниям организатора, который и спланировал незаконный поход в Словакию
Все четверо мужчин призывного возраста имели при себе паспортные документы граждан Украины. Пограничники их изучили и выяснили, что нарушители это жители Одесской области и города Николаева.
Всех задержанных доставили в пограничное подразделение с целью выяснения всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности по ч.2 ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".
После обработки материалов их дело передадут на рассмотрение суда.
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Напомним
После полномасштабного вторжения рф, и внедрения на территории Украины военного положения, практически всем мужчинам призывного возраста запретили выезжать за границу. Законом предусмотрен ряд исключений, однако есть те, кто в категорию "льготников" не попал, а потому пытается несмотря на законные ограничения на выезд все же сбежать из страны за денежное вознаграждение.
Украинские пограничники задержали четырех "уклонистов" на границе со Словакией
Украинские военнослужащие задержали четырех мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу со Словакией, в том числе рецидивиста, который уже пытался сбежать в сентябре. Они были задержаны с украинскими паспортами и предстанут перед судом за попытку незаконного пересечения границы.
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