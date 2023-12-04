Украинские дроны для россиян очень большая головная боль - спикер Сухопутных войск

россияне активно применяют дроны-камикадзе на Лимано-Купянском направлении и в целом на всей линии ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Однако, украинские дроны для оккупантов тоже очень большая головная боль. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

На Лимано-Купянском направлении и вообще на всей линии ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" россияне активно применяют дроны-камикадзе. За минувшие сутки на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях было применение по 15 дронов-камикадзе на каждом из направлений - рассказал Фитьо.

Детали

Фитьо отметил, что у россиян налажено производство дронов, и они используют их активно.

По его словам, против российских дронов принимаются меры радиоэлектронной борьбы и т.д.

Украинские дроны-камикадзе - это тоже для россиян очень-очень большая головная боль. Именно благодаря нашим украинским защитникам, нашим пилотам этих дронов у россиян идут большие потери. К примеру, на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки 138 человек потерял противник, это и за счет применения наших дронов-камикадзе, и 44 единицы военной техники, среди которой 3 танка, 2 боевые бронированные машины - сказал Фитьо.

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