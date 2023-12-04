Украинские дроны для россиян очень большая головная боль - спикер Сухопутных войск

Эксклюзив
Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря
  •  100150 просмотра

Меркурий даёт нам шанс: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 - 10 декабря

Эксклюзив
Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере
  •  100669 просмотра

Повышение безопасности операций: fintech-эксперт дал прогноз развития ИИ в банковской сфере

Эксклюзив
В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу
2 декабря  •  142477 просмотра

В Нацполиции подтвердили: из-за якобы избиения Дубинского в СИЗО на место направили следственно-оперативную группу

Эксклюзив
Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом
1 декабря  •  189883 просмотра

Фронт динамичный, говорить о достижениях рф сейчас не можем - спикер Сухопутных войск ВСУ о Хромовом

Эксклюзив
Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции
30 ноября  •  217495 просмотра

Эксперт об изменениях каталога питания для военных от "Оператора тыла": сделает невозможным манипуляции

Эксклюзив
Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности
30 ноября  •  200612 просмотра

Главную елку страны и фотозону хотят выставить на продажу, а средства передать ВСУ: в Folk Ukraine рассказали подробности

Эксклюзив
Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист
30 ноября  •  182325 просмотра

Незаконный отзыв лицензий у банков является базовым нарушением права собственности акционеров - юрист

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
30 ноября  •  180063 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола
30 ноября  •  170521 просмотра

Экономист рассказал, как блокада на границе с Польшей повлияет на стоимость новогоднего стола

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  230612 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  202684 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных
1 декабря  •  33337 просмотра

Политолог: нас ждут новые разоблачения коррупции в сфере питания военных

Эксклюзив
Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе
1 декабря  •  31084 просмотра

Координатор штаба рассказал о попытке украинских водителей провести переговоры с польскими перевозчиками на границе

Эксклюзив
20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки
1 декабря  •  26163 просмотра

20 украинских водителей эвакуированы с польской границы из-за забастовки

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  46876 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
ukrainskie-droni-dlya-rossiyan-ochen-bolshaya-golovnaya-bol-spiker-sukhoputnikh-voisk

Украинские дроны для россиян очень большая головная боль - спикер Сухопутных войск

Киев  •  УНН

04 декабрь 2023, 10:26  •  15177 просмотра

Read in English

На фронте активно используют дроны-камикадзе

россияне активно применяют дроны-камикадзе на Лимано-Купянском направлении и в целом на всей линии ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Однако, украинские дроны для оккупантов тоже очень большая головная боль. Об этом сообщил начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо в эфире телемарафона в понедельник, передает корреспондент УНН.

На Лимано-Купянском направлении и вообще на всей линии ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" россияне активно применяют дроны-камикадзе. За минувшие сутки на Бахмутском и Лимано-Купянском направлениях было применение по 15 дронов-камикадзе на каждом из направлений

- рассказал Фитьо.

Детали

Фитьо отметил, что у россиян налажено производство дронов, и они используют их активно.

По его словам, против российских дронов принимаются меры радиоэлектронной борьбы и т.д.

Украинские дроны-камикадзе - это тоже для россиян очень-очень большая головная боль. Именно благодаря нашим украинским защитникам, нашим пилотам этих дронов у россиян идут большие потери. К примеру, на Лимано-Купянском направлении за минувшие сутки 138 человек потерял противник, это и за счет применения наших дронов-камикадзе, и 44 единицы военной техники, среди которой 3 танка, 2 боевые бронированные машины

- сказал Фитьо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные в активной обороне - спикер Сухопутных войск о ситуации вокруг Бахмута

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Українські дрони для росіян дуже великий головний біль - речник Сухопутних військ
Ukrainian drones are a big headache for Russians - Land Forces spokesman
Новости по теме

Украинские дроны для россиян очень большая головная боль - спикер Сухопутных войск

На фронте активно используют дроны-камикадзе.

Война •   •  15177 просмотра
Украинские дроны для россиян очень большая головная боль - спикер Сухопутных войск

Территориальные претензии Венесуэлы к Гайане поддержали 95% - Agence France Presse

На необязательном референдуме 95% венесуэльских избирателей поддержали претензии страны на значительную часть богатой нефтью Гайаны. Пока что утверждается не об аннексии, а вроде бы демонстрации силы на фоне внимания к нефтяным месторождениям.

Политика •   •  16300 просмотра
Территориальные претензии Венесуэлы к Гайане поддержали 95% - Agence France Presse

Украина и Болгария согласовали режим лицензирования аграрной продукции

Украина и Болгария договорились о лицензировании экспорта украинской сельскохозяйственной продукции, в частности семян подсолнечника, рапса, кукурузы и пшеницы. Соглашение направлено на обеспечение рыночной стабильности и защиту болгарских производителей, переработчиков и потребителей.

Общество •   •  14124 просмотра
Украина и Болгария согласовали режим лицензирования аграрной продукции

Даже российские чиновники мало понимают цифру: британская разведка оценила потери рф в войне в Украине

Российские войска, вероятно, понесли общие потери от 290 000 до 350 000 с момента вторжения в Украину.

Война •   •  15083 просмотра
Даже российские чиновники мало понимают цифру: британская разведка оценила потери рф в войне в Украине

В Киеве мужчина устроил драку и угрожал пистолетом: патрульные пресекли нарушение

В Оболонском районе Киева полиция задержала мужчину, который напал на посетителя и размахивал пистолетом в ресторане. Полиция обеспечила охрану места происшествия и вызвала следователей для выяснения ситуации.

Криминал и ЧП •   •  13793 просмотра
В Киеве мужчина устроил драку и угрожал пистолетом: патрульные пресекли нарушение

За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп

В 2023 году за 11 месяцев игорный бизнес Украины уплатил 9,6 млрд грн налогов, что значительно больше, чем в предыдущие годы.

Экономика •   •  16503 просмотра
За 2023 год игорный бизнес уплатил 9,6 млрд налогов в госбюджет: в 13 раз больше чем за 2022 - нардеп

Армия рф атаковала детсад в Херсоне, есть раненый

Российские войска обстреляли детский сад в Шуменском районе Херсона, в результате чего один человек получил ранения, а здание было повреждено.

Война •   •  15798 просмотра
Армия рф атаковала детсад в Херсоне, есть раненый

Президент Болгарии Радев ветировал соглашение о передаче Украине БТР

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на предоставление Украине бесплатной бронетехники, ссылаясь на недостаток информации для законодателей и потенциальное внутреннее использование этих машин.

Политика •   •  18612 просмотра
Президент Болгарии Радев ветировал соглашение о передаче Украине БТР

В Виннице столкнулись фура с бусом, пострадал ребенок

В Виннице столкнулись грузовик и бусом, в результате чего пострадал 12-летний мальчик; полиция расследует аварию по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности дорожного движения.

Общество •   •  15672 просмотра
В Виннице столкнулись фура с бусом, пострадал ребенок

Тело 7-летнего мальчика нашли в пойме реки в Киевской области

В Киевской области тело пропавшего 7-летнего Владислава Гарвата нашли в водоеме возле его дома.

Криминал и ЧП •   •  13699 просмотра
Тело 7-летнего мальчика нашли в пойме реки в Киевской области